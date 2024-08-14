華僑華人為中國東盟人文交流畫卷添彩

2月2日，兩名女孩在2024中國—東盟人文交流年展覽活動上展示福建蟳埔女頭飾。（新華社） 中評社北京8月14日電／據人民網消息，中國與東盟國家山水相連，人文相通，友好交往源遠流長。2024年是“中國—東盟人文交流年”。今年以來，一系列豐富多彩的人文交流活動陸續舉辦，加深了東盟國家民眾對中華文化的認知與瞭解，增進了彼此友誼，促進了民心相通。作為民間交往的重要力量，華僑華人參與其中，貢獻力量，見證並書寫著一個個相知相親、互融互通的動人故事。



“雙向奔赴”正當其時



最近，隨著第六屆中國—東盟視聽周臨近，中國僑聯青年委員會海外委員、老撾廣西同鄉會創會會長鄧良慧更加忙碌。他旗下的傳媒公司承接了本屆中國—東盟視聽周的部分譯制工作，以助力中國優秀影視作品在東盟國家落地。



近年來，一批中國優秀電視劇、綜藝節目、微短劇、紀錄片等視聽作品“揚帆出海”，受到東盟國家民眾的喜愛。泰國、馬來西亞等國的電視劇也在中國吸引不少“追劇粉”。中國東盟影視作品“雙向奔赴”正當其時，讓鄧良慧備受鼓舞。



“我們參與中國及東盟國家優秀影視作品的雙向譯制工作，並協助東盟國家電視台參與中國—東盟視聽周，為促進區域媒體合作、深化人文交流貢獻力量。”鄧良慧說。



今年是中國與馬來西亞建交50周年。近幾個月，馬來西亞環球評報通訊社社長劉夏行程豐富，沉浸式感受到中馬友好的勃勃生機。



“帶領中國家長和學生參與馬來西亞部分學校的開學慶典及開放日活動、參與策劃‘馬中建交50周年影響力企業對接交流會’等活動、參與策劃並報導首屆東盟‘海絲杯’青少年足球精英賽、採訪並拍攝‘拋柑節’等多個特色民俗活動……”盤點今年以來參與的教育、文化、體育等各項人文交流活動，劉夏收穫滿滿。

