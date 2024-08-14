豬肉瘀黑變紅潤　生鮮燈誤導消費者

圖：葵湧童子街有多個肉檔，圖中右方肉檔使用了一排生鮮燈，左邊一間則堅持用普通燈照明。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，豬肉是港人主要肉食，去年每日消耗逾3100頭活豬，近期平均每日進食約二十公噸冰鮮豬肉，因此豬肉品質亟需要有保障。《大公報》關注民生，揭露部分肉類商人的取巧經營手法，包括使用內地禁用、可令肉類看似新鮮紅潤的“生鮮燈”，在本港肉檔仍隨處可見；有肉檔更會偷工減料，市民購買豬肉隨時被“呃秤”，要小心防範。



可為食物及肉類“整色整水”、有如加了“美顔濾鏡”功能的“生鮮燈”，去年底在內地已被禁，惟該燈在香港的店舖隨處可見。大公報記者日前走訪各區肉檔，九成以上均裝上“生鮮燈”。法律界人士表示，商戶安裝“生鮮燈”有違反《商品說明條例》之嫌，認為本港當局應跟隨內地一同禁燈；立法會議員亦認同禁燈做法，並指可還消費者肉或食物真實的顔色，方便選購。



“我在肉檔看到塊豬肉色澤紅潤，十分新鮮，沒想到買回家，卻變成瘀瘀黑黑。”家住葵湧的陳太經常光顧區內的豬肉檔。早前，她看見一檔新開業，檔內安裝多盞發出紅光的燈，將豬肉照得紅潤，十分新鮮的樣子，價格又較鄰近肉檔便宜，她購買一斤脢頭，想用作蒸肉餅，豈料回家發現豬肉沒有在肉檔看到的紅潤，肉色暗淡並呈瘀黑，還夾雜大陣的膻臭味，“這樣不就是騙人？”



大公報直擊 蔬果檔亦使用



事實上，這些在肉枱上的燈，在行內名為“鮮肉燈”，又名“生鮮燈”，在業界十分盛行。一名業內人士直指，近九成肉檔也有用“生鮮燈”，而冰鮮豬肉當新鮮豬肉的情況更是常見，有些肉檔會把冰鮮和新鮮豬肉混合一起出售，而“生鮮燈”成為化妝道具，將豬肉“整色整水”。



大公報記者日前到各區查看，發現大部分的豬肉檔均安裝該類“生鮮燈”，在鮮紅的的燈光照耀下，豬肉呈現出鮮紅色，感覺十分新鮮。大埔大光裡內有三檔肉檔，均裝有“生鮮燈”；天水圍天秀墟三、四個肉檔亦安裝“生鮮燈”；東湧東日街市亦有肉檔裝了“生鮮燈”。另外，葵湧童子街有五、六個肉檔，大部分均裝上“生鮮燈”，與鄰近一檔並沒有安裝“生鮮燈”的肉檔相比，沒有“生鮮燈”照射的豬肉明顯較“蒼白”，與旁邊“生鮮燈”檔“紅潤”的肉質，對比強烈。沒有裝“生鮮燈”的店員說：“我賣豬肉無用燈會覺得舒服一點，顧客不喜歡刺眼燈光，主要都是做相熟的顧客。”除在肉類攤檔外，“生鮮燈”在售賣熟食及蔬果的地方亦十分常見。這種照明系統相當講究，會因應不同食材作“專業提鮮”，燈光色溫亦有所不同。例如“紅光配冷白光”可以令紅褐暗沉、不新鮮的肉類看起來更新鮮；而“綠光配冷白光”則可令蔬菜變得嫩綠。有些售賣“生鮮燈”的商家更會以“生意更好”作招徠，吸引更多檔主購買。

