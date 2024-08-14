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梧林迎來“打卡”熱
http://www.CRNTT.com   2024-08-14 11:30:29


圖為遊客在梧林村參觀。（人民網）
　　中評社北京8月14日電／據人民網消息，近日，著名僑鄉福建省泉州市迎來暑期旅遊熱潮。泉州市晉江市梧林村保留著明朝百福墻、清朝官式紅磚大厝、近現代哥特式和羅馬式洋樓、番仔樓等各式風貌歷史建築，吸引各地遊客前來旅遊“打卡”。

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