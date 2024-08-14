﻿都大跨院校研阿茲海默症新療法

圖：都大學者共同帶領國際阿茲海默症新藥開發研究，左三為謝家偉。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，全港約十萬人患有認知障礙症，阿茲海默症是認知障礙症中最常見種類，暫未有根治方法。香港都會大學（都大）護理及健康學院教授共同帶領跨院校、跨學科的國際性團隊研究工作，利用新型納米技術研發基因療法藥物，抑制導致疾病的有害蛋白在患者腦部生產，有效紓緩疾病惡化及緩解症狀。



都大護理及健康學院副院長（創新與研究）謝家偉與來自香港城市大學、香港大學、英國劍橋大學醫學院等不同院校的團隊進行相關醫學研究，糅合創新的納米技術及基因療法，利用小分子干擾核糖核酸（small interfering RNA， siRNA）抑制患者腦內β蛋白的製造和積聚。此項基因療法透過藥物在患者體內引進小分子干擾核糖核酸（siRNA），siRNA能針對導致阿茲海默症的基因，阻截腦部製造引起疾病的有害β蛋白，從而減少其積聚，大幅延緩病情惡化。



團隊利用新型納米技術──脂質納米顆粒（Lipid Nanoparticles）滲透及穿越血腦屏障，同時避免被病人自身的免疫系統攻擊，使藥物更穩定地進入腦部細胞及發揮治療作用。現時團隊正透過生物信息學工具設計不同的siRNA基因序列，並進行嚴謹的細胞實驗和動物研究，期望試驗出最佳的治療效果，並把副作用降至最低。謝家偉教授期望研究能為未來阿茲海默症的臨床試驗奠定堅實基礎。