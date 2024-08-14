】 【打 印】 
岸田文雄決定不參加下一屆自民黨總裁選舉
http://www.CRNTT.com   2024-08-14 12:54:57


　　中評社北京8月14日電／據新華社援引日本廣播協會消息，日本首相岸田文雄14日決定將不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：