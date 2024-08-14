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日首相岸田文雄不參加下一屆自民黨總裁選舉
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2024-08-14 11:49:09
據日本廣播協會消息，日本首相岸田文雄8月14日決定將不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。（圖源：新華社）
中評社北京8月14日電／據新華社轉編日本廣播協會消息報導，日本首相岸田文雄14日決定將不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。
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