日首相岸田文雄不參加下一屆自民黨總裁選舉

據日本廣播協會消息，日本首相岸田文雄8月14日決定將不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。（圖源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社轉編日本廣播協會消息報導，日本首相岸田文雄14日決定將不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。