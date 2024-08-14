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印尼總統佐科試乘中國智軌系統
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2024-08-14 11:48:49
8月13日，印尼總統佐科（右二）在印度尼西亞新首都努山塔拉乘坐智軌系統。（圖源：新華社）
中評社北京8月14日電／據新華社報導，印度尼西亞總統佐科8月13日攜多名內閣部長在新首都努山塔拉試乘由中國企業推出的智軌系統。他當天表示，相比傳統軌道交通，相信智軌系統能夠提供更可持續、更具成本效益的替代方案。
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