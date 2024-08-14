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俄媒：烏軍襲擊盧甘斯克一公交車
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2024-08-14 12:46:53
中評社北京8月14日電／據新華社消息，盧甘斯克地區行政長官帕謝奇尼克13日在社交媒體平台“電報”上發文說，烏克蘭軍隊當天使用集束彈藥襲擊了盧甘斯克地區利西昌斯克市一輛公交車。
另據塔斯社報導，這起襲擊目前已導致2人死亡、31人受傷。
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