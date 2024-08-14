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美聯儲官員：若經濟趨勢不變　年底前將減息
http://www.CRNTT.com   2024-08-14 12:39:08


　　中評社北京8月14日電／據大公報消息，美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁拉斐爾－博斯蒂克（Raphael　Bostic）近日表示，如果經濟走向按聯儲局預期的發展，年底前將會減息。

　　博斯蒂克表示，在支持減息之前希望看到更多數據，近期的數據令他對通脹能夠回到2%的目標更有信心。但聯儲局需要確保現時的通脹趨勢會持續，否則減息後又不得不再次加息。

　　博斯蒂克指出，從整體來看，失業率仍然處於歷史低位。勞動力市場依然強勁穩固，但需要確保不要從一個火熱的勞動力市場轉變為一個冰冷的市場。

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