銀行惜貸或礙置業融資

中評社北京8月14日電／據大公報報導，銀行對樓市貸款的保守態度已經引發市場困擾，銀行當然有權因風險而保護利益，但亦有責任去確保市場有暢順的借貸服務，這是持牌銀行對社會應有的承諾。



8月9日八大商會會見金管局副總裁阮國恒，其後經民聯召開了記者會。這也引起了媒體的關注，筆者作為發起人之一，有責任作出重點詮釋，補充內容如下：



八大商會透過政黨召開記者會，是反映因按揭保守而感到擔憂。各大商會代表全港絕大部分的地產代理從業員，以及大中小客戶。我們一致提出的擔憂，經民聯與金管局都受理並召開會議去討論。八大商會作出表態，亦同時反映到銀行現時的收緊態度是有別於過去數十年的做法，過分收緊借貸會衍生市場的負面循環，將帶來更加多的壞賬。



此次會面金管局並不如一些傳媒所說的，爭取樓價回升，甚至不是爭取成交回增。我們只是想爭取財務穩健的買家入市能順利得到按揭而已，這是市民最基本的要求，與生意無關。更加重要的是，會見金管局的過程中，我們為市民爭取了三項重要的權利：



金管局設臨時投訴渠道



第一，建立了臨時的投訴渠道，如果市民遇上不合理的收緊按揭，可向經民聯或者八大商會作投訴，並透過經民聯將相關個案回報金管局。



第二，定下了不合理借貸的標準，根據3月28日“金管局推出9項措施支持中小企”，當中的標準不只是針對中小企，在小市民借貸上同樣適用的，尤其是首兩項措施，分別是：“不要求按時供款按揭客戶提前還款”及“調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期”，這是很多小市民應該要知道及很實用的，當中說出了合理追討借貸的標準。