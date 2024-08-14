希臘山火蔓延　歐盟急調消防員撲救

中評社北京8月14日電／據大公報消息，綜合路透社、法新社報導：希臘政府13日宣布，蔓延至該國首都雅典東北郊的山火當天凌晨得到控制。大火已造成1人死亡、18人受傷。應希臘請求，歐盟啟動民防機制，緊急調動空中和地面消防資源支援希臘滅火。



雅典東北40多公里處11日發生山火。在高溫乾燥和強風天氣共同作用下，大火12日加速蔓延，雅典東北郊多座房屋和商鋪被焚毀，部分地區電力中斷，約3萬人被迫撤離。希臘消防部門出動近200輛消防車、17架灑水飛機和16架直升機，並派出超過700名消防員參與滅火。希臘警方、電力部門也派出人員協助疏散被困人員，確保電力設施安全。



為應對今年夏天可能發生的山火，歐盟已在希臘、法國、葡萄牙、西班牙等國提前部署了540多名消防員。歐盟委員會13日發布公告稱，意大利增援的2架消防飛機、法國和塞爾維亞增援的2架直升機正在希臘幫助滅火，法國、意大利、捷克、羅馬尼亞、塞爾維亞等國已向希臘調派消防隊。隨著13日風力減弱，雅典東北郊的大火得到控制，但在阿提卡省馬拉松鎮到新馬克里方向，山火威脅仍未緩解，已疏散到新馬克里的居民被要求再次撤離。



希臘國家天文台公布的衛星圖像顯示，大火已波及約一萬公頃土地。