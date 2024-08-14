發行港元穩定幣　建Web3.0新生態

中評社北京8月14日電／據大公報報導，香港正在加速建立穩定幣發行人監管制度，並於近期發布了關於穩定幣監管的公開咨詢總結。從咨詢總結中看，香港擬議的穩定幣監管制度在保障有效性和引領性的同時，在很多問題上保持了較大靈活性與開放性，以力求在有效的投資者保護，以及為潛在發行人提供更大創新空間之間取得平衡。



將穩定幣納入監管是香港持續完善規管框架、大力推動虛擬資產發展的又一重要舉措。香港過去兩年在虛擬資產交易平台（VATP）合規、代幣化和交易所買賣基金（ETF）等方面均取得積極進展，但在構建加密生態方面的步伐整體還是偏慢。我們理解香港發展虛擬資產的前提是安全與合規，但在全球競爭日趨激烈的當下，香港需要在Web3.0（備注1）領域加速布局，不僅要在金融交易方面做合規探索，更要深入Web3.0生態，從資產端嘗試更多創新。



穩定幣監管框架的出台將會給香港提供一個全新契機，即在合規環境下借助穩定幣加速推動現實世界資產（RWA）和代幣化實踐。這或許將為香港虛擬資產生態帶來更多創新活力和空間，幫助其真正贏得在全球Web3.0競爭中的話語權。



加速聯通傳統金融



在咨詢總結發出後，業界非常關注香港對USDT（備注2）或USDC（備注3）等國際發行人的吸引力問題。從已有信息來看，香港擬議的穩定幣監管框架對國際發行人較為友好，較此前有更多開放性舉措，對國際發行人的潛在負擔有所緩解。如咨詢總結文件中並未限制穩定幣的錨定貨幣種類，也對儲備資產存放於其他地區持開放態度。考慮到香港虛擬資產政策的友好度及連續性，以及香港在環球金融市場上的重要性，未來香港的穩定幣牌照對國際發行人而言應該具備吸引力。



同時考慮到與法幣的連接通道是加密生態中最值得開發也最易沉澱價值的場景，而穩定幣是目前構建通道必不可少的基礎設施，我們相信將有更多金融機構與科技企業參與到香港穩定幣的發行中。但香港穩定幣面臨的最大問題不在於誰來發，而在於誰來用。找到適合的場景和商業模式才是香港穩定幣發展的關鍵。