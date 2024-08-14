加國9月勢減息　加元下半年中性偏淡

中評社北京8月14日電／據大公報報導，加拿大6月通脹放緩，數據顯示，加拿大6月消費者物價指數按年升幅放緩至2.7%，前一個月為2.9%，符合市場預期，按月則下跌0.1%，亦優於預期的上升0.1%。核心通脹按年升幅亦降溫，由前值2.8%回落至2.75%。這是加拿大通脹連續第六個月符合央行1%至3%的目標區間。除此之外，加拿大6月失業率升至6.4%，創下29個月來新高，亦高於市場預期。數據或反映加拿大就業市場持續疲軟，央行減息將是意料之內。



加拿大央行7月議息會議繼續減息，宣布利率下調0.25厘至4.5厘，符合市場預期。由於國內消費市場疲弱，加央行下調今年經濟增長預期，並且維持2025年下半年通脹料回落至央行2%的通脹目標不變。行長麥克勒姆表示央行憂慮高利率會進一步對經濟增長造成負面影響，言論令到市場對加拿大央行9月繼續減息的憧憬進一步升溫，彭博利率期貨顯示交易員預計加央行9月減息的概率已逾100%。



而近日原油價格亦見今年6月來的新低，紐約期油上星期盤中一度跌穿每桶73美元水平，暫時反彈約每桶80美元附近水平整固。而隨著大宗商品價格走低，加元上星期一度逼近1.395水平，創下2022年10月以來的低位，暫時收復部分失地並於1.373附近上落。我們仍然維持加元下半年中性偏淡的看法不變，我們預計美元兌加元中線將於1.35至1.40區間上落。短線來看，需小心投資者獲利回吐而出現技術性回調。