美債務失控　美元有暴跌危機

中評社北京8月14日電／據大公報報導，美國科技股爆發拋售潮，打擊投資者持有美元資產信心，令跌跌不休的美債危上加危。目前美國約八成個人所得稅收都是用作支付債務利息，財政嚴峻情況可見一斑，就連特斯拉創辦人馬斯克也驚呼美國將要破產了，當心全球一窩蜂沽售美國股債資產，觸發美元暴跌危機。



由於美國政治及經濟不穩，復加日圓套息交易拆倉，資金流出美國股債資產。目前美元已發揮不出避險功能，反映美元兌主要貨幣的美匯指數，近期呈現反復偏軟走勢，跌落至102水平，為近五個月低位，若然美匯指數進一步下試100重要支持位，將確認美匯步入新一波大跌浪，加劇美股、美債資金流走壓力，繼而影響環球資金流向，預期人民幣等新興市場貨幣將會進一步轉強，利好中國股債資產表現。



全球減持美元資產 規避風險



美國科技股遭拋售，成為近期市場焦點，投資者過度憧憬人工智能（AI）收入前景，將科技股估值推高至一個不合理水平，即使英偉達股價較歷史高位回落兩成，但市盈率仍然高達60多倍，有理由相信科技股繼續整固，拖美股的後腿，華爾街股市將面臨更大的震蕩，道指、標指及納指預期彈完再跌，投資者宜把握美股反彈機會，加快沽貨套現。



禍不單行的是，高利率、高通脹對美國經濟負面影響逐步浮現出來。美國密歇根州7月消費者信心指數由前月的64.1進一步降至62.7，處於八個月以來低位，預示第三季私人消費持續疲弱，美國經濟無可避免減速，有需要開啟減息大門，奈何6月核心PCE物價指數環比升幅0.2%，比預期為高，可見通脹上升壓力未完全消除，加上大選將近，聯儲局減息時間仍然有不確定性，對美國股匯債市構成不利影響，增添沽售壓力。