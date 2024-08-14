﻿撤辣後重現居屋短炒　三個月賺65萬

中評社北京8月14日電／據大公報報導，樓市撤辣令投資者成本大減，個別獨具慧眼的炒家把握機會入貨，在淡市之中成功獲利，甚至連居屋也成為炒賣工具。市場消息盛傳，馬鞍山錦鞍苑一個2房單位剛以400萬元連地價易手，投資者3個月賬面速賺65萬元，有指該名炒家與區內一間地產代理公司的客戶經理同名同姓，不排除為行內人士，估計今次是撤辣後首宗短炒居屋賺錢個案。＼大公報記者 林惠芳



消息透露，錦鞍苑C座中層10室2房單位，實用面積401方呎，享少許吐露港海景，投資者今年4月底以335萬元連地價購入，上月以420萬元放盤，持貨約3個月剛以400萬元賣出，實用呎價9975元。



資料顯示，上述投資者登記姓名與區內一間地產代理公司的客戶經理姓名一樣，料為同一人，現持貨僅約3個月轉售，賬面速賺65萬元，單位期內炒貴超過19%。



翻查成交紀錄，錦鞍苑同類單位於今年4月份造價逾400萬元，例如A座中層10室，實用面積401方呎，今年4月中旬以475萬元連地價賣出，實用呎價達11845元，較上述C座中層10室4月底造價高出140萬元或42%，反映該名投資者低價入市，造就今次短炒良機。



澄碧邨7年前拍賣貨 蝕5.4%



反觀市場上，有投資者數年前於拍賣場“撈貨”，持貨至今卻損手離場。消息指，“隱世小島”大嶼山澄碧邨5座高層B室，實用面積1240方呎，屬無契樓，單位於2017年推出拍賣，當年開價225萬元，每呎開價僅1815元，平絕全港私樓，吸引多組買家競逐，最終獲投資者力壓多名對手以370萬元購入，比開價搶高64%，一度創下該屋苑樓價歷史新高。不過，消息指，該名投資者剛以350萬元沽出上址，實用呎價僅2823元，持貨7年賬面虧損20萬元，蝕幅5.4%。