警破1640厘貴利集團　14歲學生涉案

圖：屯門警方交代搗破高利貸集團行動細節及展示證物。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／﻿據大公報報導，屯門警方前日（12日）打擊非法放債集團，突擊搜查全港多個目標單位拘捕9男4女共13人，當中6人疑為傀儡戶口持有人，涉及洗黑錢的金額約1.09億元，其中年紀最小是一名14歲的學生。



借20萬實收14萬 還款30萬



屯門警區發現有無牌放債者有組織地透過cold call或社交媒體，引誘信用評級較低的市民借錢。放債過程中巧立名目收取行政費用，令實際貸款年利率高達180%至1645%，遠超法定年利率上限48%。例如，有事主借款20萬元，被收取6萬元行政費，事主實收14萬元，但需每隔10日分四期還，每期還款7.5萬元，最終還款30萬元，利率極高昂。



當債仔無力償還，便會接到恐嚇的追債電話，被放債公司安排行動組進行非法追數，包括淋紅油或塞鎖匙孔等刑毀行為，嚴重影響債仔及其家人的生活和心理，亦給周邊鄰居帶來困擾。



警方鎖定疑犯後，於前日採取行動，在全港多個目標單位以“串謀無牌放債”、“串謀過高利率放債”、“刑事恐嚇”、“刑事毀壞”及“洗黑錢”等罪共拘捕13人，包括9男4女，年齡由14至66歲，年紀最小為一名14歲學生。被捕者包括行動組成員、與刑恐和刑毀相關的電話登記人，以及6名疑為傀儡戶口持有人。調查發現，由去年3月至今年7月間，該非法放債集團利用本地傀儡賬戶，涉及清洗的黑錢約1.09億元。行動檢獲部分證物包括犯案的手提電話，銀行卡及相關月結單，案中至少涉及20名受害人，借貸款額由數萬至數十萬元不等，拘捕行動仍在繼續。