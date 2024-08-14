用友王文京：AI＋成就數智企業

中評社北京8月14日電／據人民網報導，當前，數字經濟已經成為全球經濟增長的重要驅動力，數字化、智能化轉型升級引領著企業的發展變革。今年政府工作報告首次提出“人工智能＋”行動，正是數智賦能產業升級的重要體現。推進數智化轉型、成就數智企業，成為企業推進高質量發展的核心路徑之一。



隨著數智技術不斷驅動產業變革走向深水區，企業通過管理方式的變革、業務模式的創新以及工作方式的轉變，來實現業務敏捷、精益管理、全球運營等創新發展的目標。



近日，用友網絡董事長兼CEO王文京在2024全球商業創新大會上表示，AI技術的迅猛發展已驅動AI在企業的應用進入普及化階段，大大加速了數智化的進程，企業數智化由此前側重數字化，進入到數字化和智能化並舉的新階段。



推動數智化轉型 激發企業創新價值



當前，新質生產力在千行百業中加快培育，已成為推進中國經濟高質量發展的全新動能。與傳統生產力相比，新質生產力具有高科技、高效能、高質量特徵。作為探索科技前沿的主要行業，近年來，我國軟件業不斷開辟新賽道，重構軟件生態，賦能實體經濟，加速形成軟件新質生產力。



“數智技術在企業的應用就是要推進企業數智化轉型升級。”王文京表示，應用數智技術，不僅要對數據這一新的生產要素進行價值化運用，更要對人工智能這一全新生產能力進行普及應用，發揮新“智”生產力的創新價值。



“雲計算、大數據和AI是企業數智化建設和發展中最核心的3大技術。”王文京認為，AI技術在企業的應用經歷感知級、認知級和慧知級三個層級，最為人熟知的大模型就是慧知級的代表。