主產區抓好田間管理　秋糧豐收基礎持續夯實

中評社北京8月14日電／據人民網報導，當前正是秋糧產量形成的重要時期，農業農村部最新農情調度顯示，今年全國秋糧面積比上年穩中有增，主產區多措並舉抓好田間管理，為實現全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上的目標持續夯實豐收基礎。



立秋時節，微風吹過山東省東營市廣饒縣李鵲鎮的玉米地，葉片隨風擺動沙沙作響，孕育著秋糧收穫的希望。



“現在的玉米看著都差不多一樣高，但其實里面既有春玉米又有夏玉米。”李鵲鎮種糧大戶劉超介紹，今年小麥收完後就種上了夏玉米，目前正值玉米生長的重要時間節點，而春玉米已經灌漿完成，眼下已豐收在望。



近年來，廣饒縣深入實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，堅持“藏糧於地、藏糧於技”，在李鵲鎮探索試驗“冬小麥—春玉米—夏玉米”的“三作三收”輕簡高效種植模式，集中連片試種的200畝試驗田成績喜人，畝均糧食單產達到1680公斤，比傳統的“冬小麥－夏玉米”輪作模式增產約480公斤，實現“噸半糧”的階段性高產目標。



“該技術的亮點是靠玉米增產增效。只要關鍵技術做到位能夠實現增產增收目標的。”國家現代農業產業技術體系原小麥栽培崗位專家、山東省農業科學院研究員王法宏表示，“三作三收”種植模式成本略微增加，主要體現在機械作業費方面。“但對於種糧大戶的收益來說卻是大幅提升，如果每畝比傳統模式多賺200元，1000畝就有望增收20萬元，有助於提高農民種糧積極性。”



產量有保障，豐收才有支撐。當前，在其他秋糧主產區，各級各部門把抓好秋糧田間管理作為頭等大事來抓，持續夯實秋糧豐收基礎。