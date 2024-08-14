中歐班列（西安）今年開行突破3000列

中評社北京8月14日電／據光明日報報導，13日，隨著一聲鳴笛，滿載機械配件、設備、家居用品等貨物的X8153次中歐班列從西安國際港站緩緩駛出，一路向西開往歐洲。這是今年中歐班列（西安）開行的首趟歐洲方向跨裡海、黑海南通道班列，同時也標誌著中歐班列（西安）今年累計開行突破3000列大關。



本次班列從西安國際港站出發，途經哈薩克斯坦、阿塞拜疆、格魯吉亞、塞爾維亞、匈牙利、斯洛伐克、捷克最終到達德國曼海姆，全程1.13萬公里，預計9月9日左右抵達德國。



本次班列是中歐班列（西安）自2022年首開“跨裡海、黑海—歐洲”線路以來，再次提檔升級後的線路產品。該條線路採用專線專用的集裝箱船（300TEU）替代黑海公共船期，到達歐盟國家後，將採用自營的機車和車板，按計劃備車，提高鐵海聯運的轉運效率，進一步縮短中歐班列（西安）歐洲段運輸時效。



今年以來，中國鐵路西安局集團有限公司持續加強與西安滻灞國際港、西安國際陸港集團多式聯運公司、西安自貿港建設運營有限公司、中鐵集裝箱西安局分公司等相關單位合作，不斷加大中歐班列開行力度，目前已開通中歐班列國際運輸幹線18條，實現歐亞主要貨源地全覆蓋，構建起了成本低、效率高、服務優的國際貿易“黃金通道”。