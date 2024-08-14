學者：取締掩眼法　保市民權益

圖：天水圍天秀墟數個肉檔，也安裝了生鮮燈。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，“生鮮燈”屬於冷光源照明燈具，可透過調整光照顔色或在光源外加紅色燈罩，使新鮮肉類看起來色澤更粉嫩。“賣出來的肉不夠紅，可能有些黃或啡，影響賣相，但在紅色LED燈面前可騙到視線。”環境科學學人梁浩文表示，現時的LED燈會發出不同的光線，其中紅色的光線照射在肉上，可令肉類呈鮮紅色，看上較為新鮮，改善觀感，便可增加銷量，屬於促銷的“掩眼法”。



梁浩文指出，肉類及蔬果上帶有不少水分，在LED燈的照射下有反射的作用，令肉類及蔬果更有光澤、更美麗，“正如新鮮水果被陽光的照射下，會顯出許多光澤。”他又指按《商品說明條例》，供應及接收的貨品需要一致，“香港本來有法律規限，為何不跟隨。”在保障消費者的權益下，他贊成取締有誤導性的“生鮮燈”，並建議市民在有該燈安裝的店舖購買肉類時，可先阻擋有關光線，以看清楚肉類的新鮮情況。



香港食品創新和科技中心總監方麗影表示，新鮮肉類正常顔色應該是很鮮的棕紅色，不是大紅光的顔色，表面應有自然光澤，肉質按下時具彈性，具少許黏性，色澤呈自然棕紅色。她又指社會文明下，不需要額外紅光來掩飾，較少人相信大紅光色是鮮肉，因此取締“生鮮燈”亦很正常。她又指本港超市都已不用此照明燈，衹有部分舊式、環境較暗的濕街市仍沿用，並且買少見少，故只需自然調節便可。方麗影又指，新鮮肉類最好用保鮮紙或保鮮袋包好，然後放在攝氏4度低溫環境貯存。若未能在一天內烹煮，可放入零下攝氏18度冰格保存，並可放置一至兩周內食用。