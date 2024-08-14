三部門聯合部署“雙碳”標準計量工作

中評社北京8月14日電／據光明日報報導，國家發展改革委、市場監管總局、生態環境部日前聯合印發《關於進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設行動方案（2024—2025年）》（以下簡稱《方案》），對“雙碳”標準計量工作作出部署。《方案》提出，到2025年，面向企業、項目、產品的碳排放核算和評價標準體系基本建成，關鍵領域碳計量技術取得重要突破，重點行業和產品能耗能效技術指標基本達到國際先進水平。



《方案》明確了16項重點任務，包括加快企業碳排放核算標準研製、加強產品碳足跡碳標識標準建設、加大項目碳減排標準供給、推動碳減排和碳清除技術標準攻關、提高工業領域能耗標準要求、加快產品能效標準更新升級、加強重點產品和設備循環利用標準研製、擴大綠色產品評價標準供給等8項“雙碳”標準重點任務，以及加強碳計量基礎能力建設、加強“雙碳”相關計量儀器研製和應用、加強計量對碳排放核算的支撐保障、開展共性關鍵碳計量技術研究、加強重點領域計量技術研究、加強碳計量中心建設、完善“雙碳”相關計量技術規範、加強能源計量監督管理等8項“雙碳”計量重點任務。



下一步，三部門將會同有關部門，認真抓好《方案》貫徹落實，加快健全“雙碳”標準計量體系，為加快經濟社會發展全面綠色轉型、如期實現碳達峰碳中和目標提供有力支撐。