超人魄力與堅持　成就學霸劍後

圖：江旻憓意志堅強，克服膝蓋十字韌帶撕裂等傷患再創高峰。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，走上運動員之路，本已注定無比艱辛，選擇與學業雙線並行的，更要有超人般的魄力與堅持。於巴黎奧運勇奪女子重劍個人賽金牌的港隊劍擊代表江旻憓，同時是一名“學霸”，一直靠自己的學業成績考入名校，2019年更到中國人民大學攻讀碩士課程；其導師讚賞她非常刻苦、自律，有曾與她同在北京讀書的同學透露，江旻憓每天下課便去訓練，令人感動。



江旻憓在巴黎奧運決賽中後來居上的一幕，令人嘆為觀止，她的堅持和毅力同樣見於其學業上。成績優異的江旻憓，小時候就讀畢架山小學和國際學校英基沙田學院，即使運動員身份入讀大學具彈性，她亦一直是靠自己的成績考入名校，2012年在滿分45分的國際文憑大學預科課程（IB）中獲得41分，考進美國史丹福大學修讀國際關係學士學位，副修心理學。



早上5時起床做功課



文武雙全並不只是天賦，她曾憶述自己每天放學後便練劍，有時候會在早上5時起床做功課，出國比賽時更會在飛機上完成功課，寧願犧牲玩樂時間，也想同時兼顧學業與劍擊。



2019年，要接受迎戰上屆奧運的訓練，但江旻憓選擇挑戰自己，攻讀中國人民大學法律碩士，師從莫於川教授，他大贊江旻憓非常刻苦、自律，對自己要求很高，面對成績的起伏都能認真對待，但“勝不驕，敗不餒”；最終一邊訓練，一邊寫作，完成碩士學位論文，於2021年畢業。



莫於川直言對江旻憓感到很自豪，希望她能朝自己的目標繼續努力，取得更多突破。



事實上，江旻憓對劍擊與學業的熱情與堅持，亦得到同學的注意，曾與江旻憓一同在北京入讀國家行政學院的演員唐貝詩透露，當時江每天下課就去訓練，令她很感動。



其碩士導帥莫於川早前透露江的碩士論文題目為與“一國兩制”制度優勢有關，以希望能更好地為香港特區的發展、為祖國的發展作出貢獻。這篇以“憲法學與香港基本法”作為研究方向、以“透過‘佔中事件’反思香港特區選舉制度完善路徑”為題的論文曝光；摘要提到“佔中”事件暴露出香港社會嚴重撕裂，以及特區民主與法治的緊張關係，形容“禍害極大，遺患深遠”，卻隨即引發黃絲炒作，甚至人身攻擊。

