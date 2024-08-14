陳國基訪浙江　深化浙港合作交流

圖：陳國基與“共創明‘Teen’計劃”杭州學習團的學員一同參觀杭州國家版本館。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，正在浙江杭州訪問的政務司司長陳國基昨日下午與浙江省副省長盧山會面，就深化浙江省與香港合作交換了意見。陳國基表示，浙港兩地關係密切、交流頻繁，而他們二人去年在港簽署的《香港特別行政區政府、浙江省人民政府共同推進高質量發展合作協議》，為推動兩地優勢互補、互利共贏，並實現高質量發展，奠下更堅實基礎。



陳國基說，浙港兩地相關政府部門和機構正全力推進合作協議落實到位，在金融、科技創新、經貿、航空、教育、青年、文化和旅遊等領域進一步加強交流合作。他中午亦與杭州市政協主席馬衛光、寧波市政協主席陳龍、紹興市政協主席魏偉及香港杭州政協之友聯誼會會長胡惠康會面交流。



與共創明“Teen”團參觀國家版本館



陳國基昨日早上到訪杭州國家版本館參觀，在館內與“共創明‘Teen’計劃”杭州學習團的學員及友師交流，瞭解學員如何善用計劃的財政支援，提升學習能力和培養個人興趣，亦欣悉他們通過是次參觀體驗，加深瞭解祖國歷史文化，加強國民身份認同。他勉勵學員繼續把握“共創明‘Teen’計劃”下豐富多元的學習機會，不斷增值自我。



陳國基昨日還到訪中國（杭州）人工智能小鎮，參觀初創企業強腦科技，瞭解其非侵入式腦機接口技術的最新發展，並觀看智能仿生手寫書法和彈琴、智能仿生腿走路等方面的展示。他欣悉相關創科技術讓殘疾人士通過意念控制外在裝置，得以重獲行動能力、進行日常活動，貫徹科研成果造福人民的理念。



陳國基歡迎在浙企業利用香港優越營商環境、創新發展機遇和豐富多元人才庫，以香港作為推進創科合作、拓展國際市場的據點。



在出席由浙江省香港商會舉辦的聚會時，陳國基向數十名在浙港人和港商代表瞭解其在浙江的最新發展，感謝商會一直致力推動浙港兩地的經貿合作和人文往來，鼓勵他們為浙港兩地交流合作、國家高質量發展發揮更大作用。