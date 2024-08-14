1至7月全國鐵路發送旅客超25億人次

中評社北京8月14日電／據光明日報報導，記者訾謙從國鐵集團獲悉，今年1至7月，全國鐵路發送旅客25.22億人次，旅客周轉量9454.53億人公裡，同比分別增長15.7%、10.6%，均創歷史同期新高。



國鐵集團客運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團加快構建鐵路現代化運輸服務體系，科學合理安排運力，落實便民利民惠民舉措，有力保障旅客平安有序出行，積極助力經濟社會高質量發展。



據悉，為進一步滿足旅客出行需求，鐵路部門統籌高速鐵路和普速鐵路資源，用好今年新開通的新線能力和京廣高鐵全線時速350公裡高標運營成果，千方百計挖潛運輸能力，精心鋪畫列車運行圖，全國鐵路日均安排開行旅客列車10434列，同比增加998列。同時，用好鐵路12306售票和候補購票大數據，深入分析客流特點，採取增開臨時旅客列車、動車組重聯、普速旅客列車加掛車廂等方式增加熱門方向和區段能力，精心組織春運和清明、“五一”、端午小長假和暑期運輸，較好地服務旅客假期出行。保持普速旅客列車開行規模，開好公益性“慢火車”和鄉村振興列車，保障鐵路運輸的普惠性、均衡性、可及性，便利老少邊和脫貧地區群眾出行。



在提升服務品質方面，鐵路部門優化鐵路12306候補購票、在線選鋪、購票信息預填、起售訂閱通知等功能，科學制定售票策略，兼顧長途和中短途旅客出行需求，精準提供信息服務，提升旅客購票體驗。此外，鐵路部門還與氣象等部門密切聯繫，及時關注各地天氣變化，積極應對“格美”台風、低溫雨雪冰凍、強降雨、地震等極端天氣和自然災害，提前採取停運、限速、迂回等主動避險措施，動態優化列車開行方案，主動規避安全風險。組織鐵路幹部職工加強監測預警、線路巡查、設備檢修等工作，最大限度減少極端天氣對鐵路運輸安全和秩序的影響。及時發布列車停運、晚點等運輸服務資訊，做好車票退票、改簽等服務，引導旅客安全有序出行。



該負責人表示，下一步，鐵路部門將密切關注客流需求變化，科學調配運力資源，加強旅客運輸組織，優化列車開行方案，豐富客運產品供給，提升站車服務品質，努力讓廣大旅客出行體驗更美好。