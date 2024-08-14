特區賀國慶活動　與你玩遍海陸空

上圖：觀塘區計劃於10月，在市中心舉辦中華婚儀文化巡禮活動，以“婚嫁傳承”致敬中華“根”、中華“情”。下圖：大埔區計劃舉辦“夜游林村河”活動賀國慶，讓市民坐船在林村河上觀賞夜景。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，各區正密鑼緊鼓籌辦具有地區色彩的國慶慶祝活動。據瞭解，大埔區計劃於9月舉辦無人機表演，考慮採用內地人氣卡通“奶龍”為主題，並計劃舉辦“夜游林村河”活動。觀塘計劃舉辦具民族特色的中國美食市集，以及展示中華傳統婚嫁特色的打卡點。有區議員表示，希望國慶慶祝活動不但可吸引市民參與，亦能與訪港旅客同樂。



《大公報》記者昨日翻查民政事務總署網頁內的“我的社區”活動預告頁面，見到多區的國慶活動已有初步安排計劃。大埔區計劃於9月至10月，在大埔區內和林村河兩岸及上空舉行巡游、無人機及綜合匯演。據瞭解，無人機表演初步計劃於9月21日在寶湖道小型足球場上空舉行，考慮以“奶龍”為主題，在夜空拼砌出多個具大埔特色的3D圖案，另計劃舉辦“夜游林村河”活動，讓市民坐船在林村河上觀賞夜景。9月中旬在大埔海濱公園舉辦的中秋晚會，將以慶祝國慶為主題，在與市民歡度節慶的同時，培養市民對國家的歸屬感及認同感。



南區辦“䌽艇游”綜藝表演



大埔區區議員胡綽謙表示，該區曾舉辦無人機表演慶祝國慶，今年將以海、陸、空為主題，加上有趣和具正面形象的卡通人物，讓市民感受國慶的喜悅。大埔區區議員李漢祥表示，參照早前林村許願節的效應，相信夜游林村河等活動能夠吸引遊客同樂。他並說，當區多位區議員辦事處分別推出慶祝國慶的活動，如他的辦事處會舉辦電影分享會等。



南區的漁民文化豐富，9月將舉辦“䌽艇漁港情”和“繽紛光影耀南區”活動，預計屆時將有綜藝表演、攤位遊戲和“䌽艇游”，讓居民分享國慶75周年的喜悅。在9月至11月期間，南區各個人流較多的地點，將設有繽紛燦爛的燈飾布置，增添歡樂氣氛，吸引市民開心打卡，同賀國慶。



南區區議員梁進向《大公報》記者表示，“䌽艇游”活動將會有多艘充滿懷舊特色的舢舨，配以現代化設計的LED燈裝飾，化身為閃亮繽紛的䌽艇，在漁港游走；亦有傳統“漁家嫁娶”慶典及結婚儀式的節目表演，重現昔日漁港的嫁娶風貌。他說區議會和民政事務處正在商討具體安排，希望展現南區特有的漁民文化，吸引本地市民和遊客，呼應“無處不旅遊”。

