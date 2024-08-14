理大學者研智能防護衣　可自動調溫隔熱

圖：壽大華研究的可自動調溫智能防護衣，靈感來自仿生學。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，全球暖化持續加劇，保持人體的舒適度對於高溫環境下的工作人士尤為重要。香港理工大學利民先進紡織科技青年學者、時裝及紡織學院副教授壽大華及其研究團隊，成功研發出首款採用軟件機械人紡織物料、可根據環境溫度變化自動調溫的智能防護衣，保障高溫環境下的工作安全。研究結果已於知名國際跨學科綜合期刊《Advanced Science》上發表。



貼膚舒適 可任意調整形狀



維持合適體溫是保持生活質素和提高工作效率的關鍵因素，尤其是對於身處火災現場的消防員以及長期在戶外工作的建築工人而言。然而，傳統防護衣的熱阻固定不變，在常溫環境下穿著容易過熱造成不適；但若用於火災現場和極端高溫環境，其隔熱效能又未必足夠。為此，壽大華及其研究團隊研發了該款可以自動調節隔熱效能的智能軟件機械人防護衣，在不同溫度下皆提供卓越的熱防護和熱舒適度。



團隊開發的防護衣以仿生學為靈感，借鑒人體骨骼排列和分布結構，在軟件驅動器中封裝無毒不燃的低沸點液體，並將該驅動器置於防護衣內的支撐區域。當環境溫度升高時，封裝的液體將由液態變成氣態，軟件驅動器膨脹，空氣層擴大，從而提升熱阻，降低溫度。



另外，這種智能控溫紡織物料擁有柔軟、堅韌及耐用的特點，相比於其他防護衣，質感更貼膚舒適，亦可任意調整形狀。這款紡織物料的多孔結構亦可減少對流熱傳導，令防護衣保持高透濕度。此外，這款防護衣既輕巧又無需熱電晶片或循環液冷卻系統，可以在不消耗任何能量的情況下有效調節溫度。



壽大華說：“穿著厚重的消防服會感到非常悶熱，當消防員離開火場脫下裝備後，靴子有時候甚至可倒出近一磅汗水。這激發了我去開發一種能適應不同環境溫度、同時具備良好透氣性的防護衣。我們研發的智能軟件機械人防護衣能適應不同季節和氣候、各種工作和生活條件，以及室內外環境溫差等，令用家在高溫及極端環境下獲得持續的熱舒適體感。”