處方心臟藥　網上竟輕易購得

中評社北京8月14日電／據大公報報導，今次HKTVmall事件，有消費者收到公立醫院的處方藥物，不但造成病人私隱洩露的問題，亦造成公眾對於在網上平台購買藥物的質素及安全性的疑慮。《大公報》記者昨日發現在其他二手購物平台有人售賣相同產品，有賣家收到記者查詢後便删除產品，記者更發現有人在網上售賣在海外購買的受規管藥物，更有人公然在網上售賣需醫生處方的心臟治療藥物。



乳果糖屬非處方藥，可以透過藥房以外等沒有牌照的處所購買。除了有多個商戶在HKTVmall售賣，在二手拍賣平台Carousell亦有用家售賣乳果糖產品，大部分已經賣出。其中一名用家在上述平台以120元售賣乳果糖，比市面的原價約200元低於超過四成，聲稱是新品可以面交，記者昨日嘗試向商家瞭解關於藥物的貨源，對方回復記者說產品是朋友在診所購買，不想過期浪費而拍賣，對方已删除產品，未知是否擔心產品有問題或擔心觸法而删除。



《大公報》記者更在社交網站見到有人公然售賣屬於處方藥物的心臟衰竭藥。該心臟衰竭藥“Entresto（Sacubitril／Valsartan）”在社交平台以280元售賣，只可在藥房按照醫生處方才可購買，直接在社交網站售賣已違反規定。



外國藥物未歸類成灰色地帶



除了乳果糖，在Carousell亦可以見到有用家售賣二手的日本牌子濕疹藥膏，該濕疹膏藥“Prevalineα軟膏”在日本被歸類為“第二類醫藥品”，包括常見的感冒藥、抗過敏藥等，即具有中等副作用等風險，可能會對健康產生一定程度損害的成分，包括類固醇及抗生素，衹有藥劑師、或接受過販賣醫藥品專業培訓的“登記販賣者”才能提供販賣服務。



但相關藥物規定可以在網上售賣，在售賣藥物時對於向消費者作出的藥物使用說明是“努力義務”，即非硬性規定賣家要向消費者說明藥物，相關藥物在香港未被歸類屬哪類藥物，在網上二手拍賣或構成灰色地帶。



另外，涉事的商家在HKTVmall的界面已被暫時下架，其Instagram的賬號仍然繼續營運，但其未更新帖文已超過三年，記者嘗試透過Instagram瞭解藥物的貨源，截稿前未有回復。