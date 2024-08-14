深圳音樂廳成“City　Walk”熱門地

中評社香港8月14日電／據深圳特區報報導，隨著粵港澳大灣區聯繫日益緊密，香港、澳門、珠海、中山等地居民紛紛來訪深圳，在樂享鵬城山海連城之秀、都市霓虹之美的同時，深圳音樂廳、深圳博物館等公共文化設施也成了訪深遊客、大灣區居民爭相打卡、遊覽之地。



全新升級遊客的支付體驗



為方便大灣區乃至世界各地的遊客，日前，深圳音樂廳宣布全新升級遊客的支付體驗：深圳音樂廳票務中心現場購票可支持VISA信用卡、數字人民幣支付；通過深圳音樂廳官方小程序線上購票可使用微信支付；通過深圳音樂廳官網線上購票可使用微信／支付寶支付。



此外，深圳音樂廳還與攜程集團及Klook客路旅行緊密合作，推出“境外融合服務平台”，致力於解決境外遊客在票務預訂及支付上的難題，讓境外遊客的旅行無後顧之憂。據瞭解，深圳音樂廳也是華南地區首家上線攜程國際版Trip.com平台服務的專業劇場。便捷的支付方式，讓四面八方的遊客走進深圳音樂廳更加“絲滑”。遊客們驚喜地發現，深圳音樂廳是“深圳游”的寶藏之地。在微博、小紅書、抖音等社交媒體平台上，到深圳音樂廳聆聽一場音樂會已然成為深圳城市“City Walk菜單”上的熱門地。隨著大量訪深遊客、大灣區居民的湧入，大家驚喜地發現——深圳音樂廳“好聽”且“不貴”，“好逛”且“不累”，是一處藝術的休憩之地。



好聽且不貴



在澳門科技大學就讀的大三學子ANN暑假來到深圳的姑姑家小住，她表示，這個7月，一大半時間在深圳音樂廳度過。7月12日“藝術家對談”交響音樂會、7月18日“漫遊室內樂”系列音樂會之深圳室內樂團首秀、7月19日“匠心韶華——深圳交響樂團2023／24音樂季閉幕音樂會”、7月21日“漫步古典夜 童年印象——維也納愛樂首席中提琴本傑明音樂會”……對於深圳音樂廳的演出ANN如數家珍。



“這些音樂會門票都不貴。”ANN說，“深圳交響樂團音樂會的門票，最便宜一檔僅50元。絕大多數音樂會都設有50元、80元低價票。”只需50元、80元就可以步入深圳音樂殿堂、在建築大師磯崎新設計的“峽穀梯田式”劇場裡享受一場高雅、高級、高貴的音樂之旅，這讓ANN覺得非常貼心。“這個價格對我們學生黨來說簡直太友好了！”而更讓ANN意外的是，深圳音樂廳不僅有低價票，還定期舉辦公益文化活動“音樂下午茶”“美麗星期天”。“‘音樂下午茶’完全免費，就在深圳音樂廳金樹大廳舉辦，觀眾與音樂家、藝術家們沒有距離。活動現場人山人海，但特別有秩序，大家因為音樂而相識、相聚，也都從音樂中獲得了滋養。”



不僅港澳居民深感深圳音樂廳的演出“超值”“超乎想象”，珠海、中山等地的居民、遊客也紛紛表示，“50元、80元的門票物超所值。”“不愧是深圳！”珠海市民馬媛感嘆說。深中通道開通之後，7月19日，馬媛帶著10歲的兒子來深圳遊玩，逛吃之外還選擇了到深圳音樂廳聽一場音樂會。“門票50元，我買了2張100元。我們聽的是深圳交響樂團2023／24音樂季閉幕音樂會，現場氣氛絕佳，如此高水準的演出竟然只要50元／張的票價，太幸福了。”馬媛說。高雅藝術，低價普惠。深圳音樂廳總經理郭肖蘭說：“深圳音樂廳肩負著涵養城市人文精神的重責，推出低價普惠票，旨在讓更多人走進音樂、走進藝術。”