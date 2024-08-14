習主席關心支持香港創科3

圖：特區政府完善教育體系，推出“留學香港”、打造香港國際教育樞紐等，助力香港創科發展。圖為香港大學為非本地生舉行迎新活動，來自各地的學生擠滿整個禮堂。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，習近平主席於2022年香港迎來回歸祖國25周年時，親臨香港視察，並與在港兩院院士、科研人員、青年創科企業代表等親切交談。習主席強調，國家已將支持香港建設國際創科中心納入“十四五”規劃，對香港有很高的期望。希望香港發揮自身優勢，匯聚全球創新資源，與粵港澳大灣區內地城市珠聯璧合，強化產學研創新協同，著力建設全球科技創新高地。希望大家繼續弘揚愛國愛港傳統，堅定創新自信，瞄准世界科技前沿，積極對接國家重大戰略需求，著力攻克關鍵核心技術，為把我國建設成為世界科技強國作出貢獻。



領袖的勉勵和囑托成為香港發展創科的強大動力。這幾年，香港一方面全力吸引國際化人才，搶人才，大見成效；另一方面，不斷搶企業，尤其是獨角獸企業、高科技企業，舉世矚目。



如果說幾年前還有人對香港發展創科有一點疑慮的話，如今面對巨變，這些疑慮已一掃而空。香港創科步入大直路，正在形成燎原之勢，成為新的經濟增長點。另外，特區政府完善教育體系，推出的“留學香港”、打造香港國際教育樞紐等等，推動香港創科以前所未有的活力澎湃向前。



科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力！新一屆特區政府上任以來，對於“搶企業搶人才”的重視程度前所未有。當今世界各國都在搶占科技高地，爭奪創科人才，新一屆香港特區政府上任後迅即行動起來，“搶企業搶人才”措施成效日彰。



“自2022年底以來，19個月左右的時間，各項人才入境計劃收到超過34萬份申請，批出超過21萬份，已有超過14萬名世界各地的人才成功申請來港工作……”行政長官李家超日前透露的最新數字，顯示具有“一國兩制”獨特優勢的香港，備受人才歡迎，魅力沒法擋。



行政長官李家超連續兩年的施政報告都對此重點著墨。2022年10月發表的施政報告率先提出構建新體系，推出新措施招商引資引才，強化香港競爭力。2022年底，本港推出“人才服務窗口”線上平台，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作；實體“人才服務辦公室”更於一年後成立，為來港人才提供支援、跟進人才入境後的發展和需要。



特區政府同步宣布一系列吸引人才措施，全新“高端人才通行證計劃”反響熱烈，截至今年6月的短短一年半時間，已有將近9萬人申請，7萬人獲批來港。其他措施包括優化“優秀人才入境計劃”、“科技人才入境計劃”、“非本地畢業生留港╱回港就業安排”等多項計劃的限制措施；放寬“一般就業政策”和“輸入內地人才計劃”，更新“人才清單”等，繼續為香港吸引優秀外來人才拆墻鬆綁。

