網售公院二手藥　香港特區政府：嚴肅跟進

圖：有市民去年經HKTVmall網購一款藥物，到貨後發現貼有佛教醫院標簽，上面更有病人姓名。（圖源：大公報） 中評社北京8月14日電／據大公報報導，本港公立醫院開給病人的藥物，被發現在網上公開轉售。網購平台HKTVmall有商戶公然出售公立醫院開出的藥物，買家收貨後發現藥物張貼有香港佛教醫院的標簽，甚至列出病人資料、處方日期，質疑藥物的來源。HKTVmall昨日回應查詢時證實，事件發生於去年5月，會向客戶退款並安排回收產品。



政府今日凌晨發表聲明表示，高度關注網上平台出現懷疑轉售公立醫院病人的藥物，並會嚴肅處理事件。政府重申，衛生署一直有既定機制監察本港市場上（包括互聯網）銷售的健康產品及藥劑製品。衛生署正聯繫醫管局以嚴肅調查有關事件，並會果斷採取適當執法行動。



醫管局表示，該局按照網上圖片追查有關藥物的來源，已聯絡有關病人進一步瞭解事件。有立法會議員認為，公立醫院藥物在網上轉售事件，估計與院方開出的藥物太多有關。



政府表示，根據初步瞭解，事件涉及名為“乳果糖”的藥劑製品，屬毋須醫生處方或於藥劑師監督下而可銷售的“非毒藥”類藥物。就此個案，衛生署會循非法銷售未經註冊藥劑製品方向調查。過去五年（2020至2024年6月），衛生署藥物辦公室共處理了209宗涉及非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥而被定罪的個案，最高刑罰為被判監禁10個月，或罰款最高10萬元。



近日在網上討論區上傳多張HKTVmall平台的截圖，內容顯示一名懷孕38周的孕婦在網購平台購買藥物乳果糖（Lactulose），收貨後發現藥瓶上貼有香港佛教醫院的標簽，更列明病人名字、藥物使用方法、處方日期等。該用戶表示，過去一直透過HKTVmall購入該藥品，直言擔憂平台貨品來源會影響胎兒發展，並表示會追究。



大公報記者昨午到涉事的佛教醫院，見到藥劑部內有約20人正輪候取藥，目測平均每四名病人就有一人獲處方大量藥品，需用膠袋包裹後提起，更有人提起兩大袋藥物離開醫院。



需定期到醫院覆診的張小姐表示，經常看到有病人拿著大堆藥品離開，認為半年一次覆診後，提取兩袋藥物屬正常分量，但出售圖利的行為是損人不利己。“醫生開藥是因應個人體質，賣給別人不知道適不適合！”

