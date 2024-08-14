侵華日軍少年兵重返“731部隊”遺址

8月13日，清水英男（前右二）在侵華日軍第七三一部隊遺址指認侵華日軍細菌戰罪行。（圖源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，13日清晨，剛過完94歲生日的清水英男站在位於哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊遺址前，恍如隔世。時隔79年，這位曾經的侵華日軍少年兵，又來到了這個讓他背負一生沉重記憶的“夢魘之地”。



侵華日軍第七三一部隊（簡稱“731部隊”）是二戰期間日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營。1945年，清水英男作為“731部隊”最後一批少年兵在哈爾濱待了4個多月，同年8月14日，他隨戰敗的部隊逃離中國。



8時40分許，清水英男在工作人員引導下，來到“731部隊”本部大樓舊址的部隊長辦公室、標本陳列室，以及凍傷實驗室、細菌實驗室、小動物地下飼養室舊址等，逐一指認侵華日軍的戰爭罪行。



79年前，清水英男在這裡見證“731部隊”的野蠻行徑。他曾在這裡的標本室裡親眼見過胎兒、嬰兒、幼兒的標本。清水英男說，從他的第一個孩子出生起，“每當夜裡聽到孩子的哭聲，我腦子裡就會閃現‘731部隊’標本室的畫面，仿佛那些逝去的孩子在哭泣”。



這些場景給他留下巨大心理陰影，他也一直感到自己罪惡深重。2016年，他公布自己的身份，開始通過公開演講、接受採訪等方式，揭露侵華日軍罪證，還原歷史真相。



10時30分許，清水英男來到“謝罪與不戰和平之碑”前，雙手合十，深深鞠躬。“向中國的受害者表示真誠的道歉、謝罪。”他說。



這座碑位於“731部隊”遺址群第二保護區，由日本民間友好人士於2011年集資建立，黑底白字。碑文中寫道：“侵華日軍第七三一部隊在中國犯下了世界歷史上史無前例的國家級罪行。”



此次重返“731部隊”遺址，清水英男的一個心願就是想以個人名義，真誠地為那些慘遭“731部隊”殺害的人祈福，向受難者家屬謝罪。



18時許，清水英男一行來到侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館參觀。看著展館內的各種展品，他表情凝重，仿佛回到了那個讓他“一生夢魘”的黑暗年代。

