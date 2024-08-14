聯合國秘書長敦促以哈盡快達成停火協議

中評社北京8月14日電／據新華社消息，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯12日譴責以色列對加沙地帶一所學校實施軍事行動並導致重大人員傷亡。他敦促以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）恢復談判，就停火和釋放被扣押人員達成協議。



面對國際社會的停火止戰呼聲，以色列執意推進在加沙地帶的軍事行動。加沙地帶衛生部門12日的數據顯示，以軍過去48小時在加沙地帶的軍事行動導致142人死亡、150人受傷。



聯合國籲停火



聯合國秘書長副發言人法爾漢·哈克12日說，古特雷斯當天譴責以軍對加沙地帶北部加沙城一所收容大量巴勒斯坦難民的學校發動“毀滅性打擊”，導致包括“婦女和兒童在內的大量人員死亡”。



哈克說，古特雷斯歡迎加沙地帶停火談判斡旋方所做努力，敦促以色列和哈馬斯恢復談判，達成停火協議。古特雷斯強調，“須始終遵守”國際人道主義法律，並保證加沙地帶平民安全，確保人道主義援助物資“暢通、安全”地運入這一地區。



以色列10日轟炸加沙城一所學校，導致重大人員傷亡，引發包括卡塔爾、埃及、法國、歐洲聯盟在內的多方譴責。據美聯社報導，聯合國安全理事會定於13日就以軍此次行動召開會議。



加沙地帶停火談判斡旋方8日呼籲以色列和哈馬斯15日恢復停火談判，這一提議已獲得以方同意。但哈馬斯要求斡旋方就先前談判結果制訂實施計劃並迫使以色列執行，此舉引發外界猜測哈馬斯或拒絕恢復談判。

