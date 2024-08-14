若無異常　日本擬於15日結束大地震警惕期

中評社北京8月14日電／據新華社消息，針對日本氣象廳近日發布的大地震發生可能性增高的提示，日本內閣府13日說，如果沒有監測到異常地震活動和地殼變動，預計將於15日結束為期一周的大地震“警惕期”。



日本宮崎縣近海8日發生7.1級地震，日本氣象廳當天晚些時候發布提示信息，警告日本東部太平洋南海海槽發生大地震可能性增高，呼籲民眾未來一周左右提高警惕、做好防備。



日本氣象廳13日通報，宮崎縣近海發生地震後，在南海海槽大地震的假設震源區域，截至13日中午累計監測到23次震度1以上的有感地震。自12日7時起，該區域已至少24小時沒有發生地震。



日本氣象廳設定的地震震度由弱到強分別為0至4級、5弱、5強、6弱、6強和7級，共10個等級。根據該部門的說法，截至13日中午，尚未監測到南海海槽大地震的假設震源區域有異常地震活動和地殼變動。該部門稱將繼續密切關注這一區域相關動向，呼籲民眾按政府部門提示採取防災措施。



日本內閣府13日說，如果持續沒有異常情況發生，將於15日17時結束大地震“警惕期”。不過，內閣府仍呼籲民眾在平時做好應對大地震的準備。



根據日本媒體說法，一旦南海海槽發生大地震，日本太平洋沿岸包括東京在內的關東地區至九州、沖繩將遭遇強震和海嘯。最嚴重情況下，大地震造成的死亡人數預計超過32萬，損毀房屋至少238萬棟。