中評社北京8月14日電／據新華社消息，得益於美國作家馬克·吐溫的作品，毛裡求斯“天堂原鄉”的美譽廣為人知，但人們對它的別名——“甜島”卻知之甚少。



“甜島”其名來源於島上最重要的農作物——甘蔗。上世紀60年代獨立之初，毛裡求斯全國耕地的90%都用於甘蔗種植，制糖業一度創造了該國近三分之一的國內生產總值和九成以上的出口總額。



幾十年來，毛裡求斯政府實施經濟多元化政策，金融業、旅遊業等第三產業發展迅速。但時至今日，制糖業仍在當地經濟和社會發展中扮演重要角色。毛裡求斯糖業聯合組織首席執行官德韋什·杜基拉介紹，加上蔗糖生產過程中的蔗渣、糖蜜等副產品，制糖業對該國國內生產總值的貢獻率仍達2%以上。同時，制糖業還吸納大量就業人口，除了8000多名甘蔗種植者外，還包括大量從事甘蔗收割、蔗糖加工和運輸等工作的人員。“維持制糖業的可持續發展對於毛裡求斯至關重要。”



不過，自本世紀初開始，毛裡求斯制糖業遭遇嚴峻挑戰。一方面，毛裡求斯制糖業規模較小、人工成本較高等競爭劣勢逐步凸顯；另一方面，毛裡求斯蔗糖的主要市場歐盟對毛進口食糖配額協定到期，致使毛裡求斯的蔗糖出口嚴重下滑。



岡尼斯·布魯思一家世代從事甘蔗種植，到他已是第四代，家中有近200公頃甘蔗地。但他抱怨，“毛裡求斯地處偏僻，國際貨運成本較高。隨著近年來貨運價格上漲，制糖業出口雪上加霜”，“周圍的甘蔗農寧願土地荒置，也不願意繼續種植甘蔗”。



就在出口歐盟受阻之際，毛裡求斯的蔗糖，遇見了中國。2021年1月1日，作為中國和非洲國家簽署的第一個自由貿易協定，中國－毛裡求斯自貿協定正式生效。該協定涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、經濟合作等內容。在貨物貿易領域，中毛最終實現零關稅的產品稅目比例分別達到96.3%和94.2%；在服務貿易領域，雙方承諾開放的分部門均超過100個。

