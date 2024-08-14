數字化賦能　港口更智能

中評社北京8月14日電／據人民日報報導，智慧港口是利用物聯網、大數據、人工智能等技術手段提升港口運營效率和服務質量的一種發展模式。隨著全球貿易增長和先進技術的發展應用，一些國家智慧港口建設進入快速發展階段。近年來，荷蘭、新加坡、阿聯酋等國加快推進港口設施和設備自動化、數字化改造，加強港口運營智能化管理，不斷提升港口物流系統的競爭力。



荷蘭鹿特丹港——



引入無人機日常巡查



加強數字物流建設



荷蘭鹿特丹港是歐洲最大港口之一。2023年，鹿特丹港的貨物吞吐總量達4.388億噸。鹿特丹港還是歐洲碼頭自動化發展的先驅，目前這裡大部分集裝箱裝載和堆垛工作已由電腦控制並由自動起重機完成（見圖一，記者牛瑞飛攝）。近年來，鹿特丹港不斷加強技術創新，提升智能化水平。



2022年底，鹿特丹港引入無人機對港口進行日常巡查。無人機以每周一次的頻率例行巡查港區，巡查內容包括船舶加油、水污染、貨物轉運、危險物質、空氣污染及船上維修等。當港區發生緊急情況時，無人機也可攜帶醫療用品、船舶零件或貨物樣本等第一時間趕到事發地，大大提升了港口的應急救援效率。



2023年1月，數字平台“新一代物流”在鹿特丹港投入使用。該數字平台主要收集港口內每艘船的停靠地點、時間、貨物等信息，並在短時間給出每艘船卸貨、裝箱的最佳方案，相當於港口的“中央處理器”。2023年，已有100萬個集裝箱應用了“新一代物流”平台，節約了1／5的轉運時間。目前，鹿特丹港內約60%的陸航運量通過該平台進行調配規劃。

