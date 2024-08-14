沙特阿拉伯加大吸引外資力度

中評社北京8月14日電／據人民日報報導，沙特阿拉伯投資部日前發布公報表示，沙特內閣已批准新修訂的投資法，旨在將投資者的多項現有權利整合在統一法律框架下，以提升透明度、靈活性和投資信心，吸引更多投資。沙特新投資法還將與海灣合作委員會、世界貿易組織相關規定以及其他雙邊投資協定等相兼容，確保沙特在全球經濟中保持競爭力。該法律及其實施規定將在沙特政府公報發布180天後生效。據悉，沙特投資部計劃在未來幾周內發布更多有關新投資法的信息，以便投資者和公眾更好地瞭解新規。



總部位於美國芝加哥的知名管理咨詢公司科爾尼不久前發布了2024年全球外商直接投資信心指數報告，將沙特的排名從2023年的第二十四位上調至第十四位。報告顯示，近50%的受訪外商對在沙特的投資前景感到“更加樂觀”。沙特《中東報》認為，外國直接投資信心排名提升表明沙特政府在打造具有國際吸引力的投資環境方面取得成效。



沙特經濟過去長期以石油產業為支柱，2009年至2014年，石油收入占政府財政收入的比例持續超過85%。自“2030願景”提出以來，沙特積極推動經濟多元化轉型，向外國投資者敞開大門，大力發展非石油經濟，以減少對石油收入的依賴。沙特統計總局發布的數據顯示，2023年第四季度沙特外國直接投資淨流入達到131億沙特裡亞爾（1美元約合3.75沙特裡亞爾），較上一季度增長16%。沙特計劃到2030年實現每年吸引1000億美元外國直接投資的目標。增加的外國直接投資將支持新興產業和重點行業的發展，例如人工智能、先進製造業、采礦業、可再生能源和旅遊業。



沙特政府近年來出台了一系列投資促進措施，包括制定國家投資戰略，頒布新法律及設立特別經濟區，大力投資基礎設施項目，以改善營商環境、提高引資力度，取得顯著成效。2021年，沙特宣布實施“沙特區域總部計劃”，吸引更多跨國公司將地區總部遷至沙特，並相繼推出包括免除30年企業所得稅在內的一系列稅收優惠政策。據沙特投資大臣哈立德·法利赫介紹，目前已有400多家跨國公司獲得沙特地區總部的許可，其中包括科技巨頭亞馬遜、谷歌和微軟等。今年5月，高盛成為第一家在沙特開設地區總部的華爾街銀行。

