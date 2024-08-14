中評社北京8月14日電／據人民日報消息，為期3天的巴西國際動物蛋白展覽會日前在巴西聖保羅閉幕，包括畜禽養殖、疫病防治、肉類加工等相關行業約300家參展商參展，超2萬名參觀者參會。本屆展會主題為“可持續動物蛋白：兼顧競爭力和食品安全”，涵蓋肉類產業生產力提升、企業可持續發展與社會責任、疫病防治與安全生產、技術創新與智能生產、清潔能源與生態保護等話題。



展會現場，活動主辦方巴西動物蛋白協會布置了專門的展廳來介紹巴西肉類生產的發展進程、關鍵技術創新及肉類生產現狀等。參觀者可借助虛擬現實設備，體驗巴西現代化肉類生產從農場養殖到工廠加工再到包裝分銷的各個階段。巴西政府官員及行業專家表示，國際市場日益增長的需求為巴西肉類產業帶來廣闊的發展前景。



“中國是巴西牛肉、雞肉和豬肉最大的出口目的地。期待巴中繼續加強農畜產品合作。”巴西動物蛋白協會主席裡卡多·桑廷說，協會非常重視中國市場，巴西農畜產業各方都願意與中方不斷強化夥伴關係，更好滿足中國市場不斷增長的需求。



巴西外貿官方數據顯示，今年前7個月，巴西向海外出口牛肉超過137萬噸，其中近一半出口至中國。巴西出口至中國的雞肉和豬肉分別占其出口總額的14.7%和18.7%。出席展會主題論壇的中國食品土畜進出口商會副會長於露表示，巴西肉類產品的價格成本等優勢使其在中國市場具有很強競爭力。



巴西農業部部長卡洛斯·法瓦羅在展會開幕式上表示，巴西與中國不斷深化合作，面臨更多發展機遇。今年巴西新增38家肉企獲准向中國出口產品，具備對華出口資質的巴西肉企從106家增至144家。“更多的企業出口，意味著更多的就業、更多的機會。”法瓦羅說。



可持續發展是本次展會的重要話題，不少企業展示了相關解決方案。於露表示，中巴兩國作為農業生產和消費大國，在可持續發展領域擁有巨大合作空間，應該在飼料、養殖等方面加強經驗交流。



巴西牛肉出口商協會可持續發展總監費爾南多·桑帕約表示，巴中兩國可以在保持貿易暢通的同時共同努力減少碳排放，雙方在綠色貿易方面開展合作的潛力巨大。