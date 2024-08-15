中評現場：台胞參觀兵馬俑嘆為觀止

“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周參訪團一行8月13日下午到訪秦始皇兵馬俑博物館（中評社 海涵攝） 中評社西安8月15日電（記者 海涵）“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周參訪團一行8月13日下午到訪秦始皇兵馬俑博物館，一睹兵馬俑風姿。



秦始皇兵馬俑博物館位於陝西省西安市臨潼區，建於臨潼縣東7.5公里的驪山北麓的秦始皇帝陵兵馬俑坑遺址上，西距西安37.5公里。目前開放了秦俑一、二、三號坑和文物陳列廳。



據悉，一號兵馬俑坑內約埋藏陶俑、陶馬6000件，同時還有大量的青銅兵器；二號兵馬俑坑內埋藏陶俑、陶馬1300餘件，二號俑坑較一號俑坑的內容更豐富，兵種更齊全；三號俑坑的規模較小，坑內埋藏陶俑、陶馬72件；陳列廳內有一、二號銅車馬。1987年，秦始皇陵及兵馬俑坑被聯合國教科文組織批准列入《世界遺產名錄》，被譽為“世界第八大奇跡”成為古代輝煌文明的一張金字名片，又被譽為世界十大古墓稀世珍寶之一。



正值暑期，西安旅遊持續火熱，前來參觀兵馬俑的遊客摩肩接踵、人頭攢動。據工作人員介紹，秦始皇兵馬俑博物館每日出售門票上限為65000張，近來每日門票都處於售罄狀態，其中尚不包括享受免票政策的16歲以下孩童和65歲以上長者，可見民眾對於兵馬俑的好奇和喜愛。



新黨主席吳成典帶領新黨參訪團一行認真參觀了秦俑一、二、三號坑。吳成典時不時同講解人員交流互動，提出問題，也會在講解人員的指引下拍下一些有特點的展品。“每天都有65000人來看兵馬俑，這顯示出了它的歷史意義。人們也知道來參觀會很擠，可還是願意來，兵馬俑天天都是如此火爆，十分了不起。”吳成典告訴中評社記者，兵馬俑令人嘆為觀止，從中可以認識到中國歷史的博大精深，也能讓人聯想到多年前秦王朝軍容的盛況。

