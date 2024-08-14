在中原大地尋找文化根脈

中評社北京8月14日電／據人民日報報導，近日，2024“中國尋根之旅”夏令營河南集結營舉行。來自美國、英國、加拿大、法國、瑞士等15個國家的155名海外華裔青少年走訪河南多地，以“文字”“華服”“文化”“功夫”為主題，走進中國文字博物館、河南非遺美術館、河南中醫藥大學中醫藥博物館等地，體驗造紙術、圍棋、書法、剪紙、中醫藥等中華傳統文化課程，沉浸式感受博大精深的中華文化，收穫了一場精彩難忘的“尋根之旅”。



瞭解黃河文化



黃河是中華民族的母親河，孕育了燦爛的中華文明。河南地處中原腹地，是黃河文化產生、傳承、發展的重要地區。



開營儀式上，河南省婦女兒童發展中心主任任曉林帶來的開營第一課便是《一部河南史、半部中國史》。課上，任曉林向海外華裔青少年介紹了黃河文化的內涵，帶孩子們感悟中華民族的根與魂。課後，華裔青少年還與河南當地青少年一起交流互動，圍繞黃河文化展開深入討論。



在位於河南鄭州的黃河人文傳習館，海外華裔青少年用手中的五彩畫筆，在一幅長卷上描繪了黃河、龍等中華民族的文化元素，共同創作了一幅名為“尋根之旅、遇見河南”的主題長卷。



來自英國中英文化教育交流咨詢協會的營員陶燮與說：“河南擁有燦爛的文化，我非常高興有機會踏足中原大地，感受這裡的文化底蘊。”



探索漢字起源



“一片甲骨驚天下，千年漢字貫古今。”河南安陽是世界文化遺產殷墟所在地、世界記憶遺產甲骨文出土地，被譽為“文字之都”。此次夏令營期間，海外華裔青少年走進位於安陽的中國文字博物館，探索漢字起源，感知漢字演變過程，體會漢字背後所承載的厚重歷史。

