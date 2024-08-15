周錫瑋答中評：台青要把大陸當作自己的家園

前台北縣長、台灣旺旺集團副董事長周錫瑋（中評社 海涵攝） 中評社西安8月15日電（記者 海涵）前台北縣長、台灣旺旺集團副董事長周錫瑋日前在2024陝台文化交流周開幕式上接受中評社記者採訪，他指出，我們要用中國人相親相愛、一家親的做法打破搞“台獨”分裂、製造敵意對立那些人的謊言。相信我們一定會成功，因為我們站在歷史真相一邊，我們追求的是共同創造安定和平的生活。兩岸要多來往多合作。台灣青年要把大陸同胞當作自己的家人，把大陸這片廣闊的土地當作自己的家園。



2024陝台文化交流周開幕式內容豐富、精彩紛呈，兩岸青年攜手合作，帶來不少好看又暖心的演出。談及此，周錫瑋說，“我最感動的是，兩岸小朋友、年輕人、專業人士在一起做同一件事。他們唱的歌、講的話都是同一種語言，他們站在台上的時候，我們分不出誰從哪裡來。因為我們都是中國人，是一家人、自己人。”周錫瑋表示，日後這樣的活動不僅要多辦，而且要到台灣去辦，這樣才能夠讓兩岸同胞真正自然地融合在一起。



周錫瑋說，因為過去的歷史變遷，兩岸同胞分隔開來，大家沒有辦法開心地一起生活工作、共創美好未來。過去那段分裂、分離的時光已經讓骨肉同胞吃足了苦頭，而現在時機點應該到了——當前是我們中華民族最興盛的一個世紀，我們一家人不要受外人挑撥，要團結一致走向國際、團結共創美好家園。大陸讓台灣同胞感覺到了家的溫暖，也希望未來我們一家人能開開心心團聚在一起。



周錫瑋表示，西安是十三朝古都，古都於我們而言是文明的根，台灣同胞來到西安就是尋根。在這裡，我們看到陝西在科技、經濟、環保、文化藝術等方面的進步。陝西有過去也有未來，過去的根在今天得以茁壯成長，這片肥沃的土地讓每一個人都驚艶。未來，這裡會是我們逐夢圓夢的好園地。

