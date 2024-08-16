一封家書尋親人　台胞強富翔：我是陝西人

強富翔（中評社 海涵攝） 中評社西安8月16日電（記者 海涵）“我是陝西人，陝西鳳翔人，我也是中國人。”台胞強富翔日前在“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周活動現場首次見到分隔多年的表兄表姐，久久念念不忘終於開花結果，令無數見證者濕了眼眶。這個溫暖尋親故事的緣起就是多年前的“一封家書”。



強富翔的父親1949年離開大陸去了台灣，此後曾在1989年回陝西老家探親，並留下大量照片。當年，強富翔因故未能陪同父親一同回鄉。此次參加陝台文化交流周是他第一次踏上故鄉的土地，“當我得知有機會來陝西，我就希望通過家書找到我的表兄。”強富翔告訴中評社記者，這封家書是2009年表兄寫給他們的，但當時他們一家人已經搬離了信上的地址，所以沒有第一時間收到來信。時隔多年，強富翔的母親回老宅收拾東西才發現這封家書。強富翔按照家書上的地址給表兄寫了好幾封信，都沒有收到回信；打過表兄留下的電話，也未撥通。後來才知道，表兄的地址也變了、電話也不用了。



強富翔多次表達了對陝西省人民政府和各級台辦的感謝，“短短幾天就幫我找到了親人，辦事效率太高了，非常周到細致，讓我非常意外！”



強富翔受訪時難掩激動之情，眼中噙淚，數度哽咽。他同中評社記者分享了一個小花絮———在同表兄正式相見前，他和表兄曾在電梯處偶遇，表兄一眼就認出他、並叫出了他的名字。“我們只是見過彼此照片而已，沒想到他一眼認出我，真是上天的巧妙安排，不是一家人、不進一家門，我很感動。”



“我名字中的‘翔’字就來自陝西鳳翔，是父親特意為之，他去世前有特別交待我們，有機會一定要回來看看。”強富翔說，我們都是炎黃子孫，血濃於水，這種骨肉親情是割舍不斷的。我們的根在大陸，不管是400年前到台灣的人、還是200年前到台灣的人、或是1949年到台灣的人，我們都是中國人。



強富翔表示，兄弟手足永遠是兄弟手足，一定要一代一代交流下去。現在科技很發達，我們可以通過各種社交軟件天天聯繫，即使遠隔千里也能及時收到彼此的消息，所謂“天涯若比鄰”大概如是。



據悉，2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的規模最大的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年。



