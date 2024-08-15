中評現場：台胞觀文物 作為中國人非常光榮

參加“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周活動的部分參訪團於8月14日上午來到陝西考古博物館（中評社 海涵攝） 中評社西安8月15日電（記者 海涵）參加“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周活動的部分參訪團於8月14日上午來到陝西考古博物館，瞭解大陸考古發展脈絡。



作為考古學科專題博物館，陝西考古博物館將文物與出土背景結合，以考古的視角解讀遺址，展示中華文明多元一體的總體特徵，讓公眾走近考古、瞭解考古，共享文化遺產保護成果。



陝西考古博物館常設展覽以“考古聖地 華章陝西”為主題。在講解人員帶領下，台灣孫文學校總校長張亞中、台灣孫文學校總校秘書長謝大寧、前台北縣長、台灣旺旺集團副董事長周錫瑋依次參觀了“考古歷程”“文化譜系”“考古發現”“文保科技”四個展廳。



館藏文物二十八星宿圖引得參訪嘉賓贊嘆不已。這塊形象圖來自靖邊楊橋畔漢代墓地中的渠樹壕漢代磚室壁畫墓墓室頂部，是我國考古首次發現的具有星形、星數、圖像、題名四要素的二十八星宿圖，可以看到有北斗七星、伏羲、女媧、牛郎織女等。



此外，上官婉兒墓志也受到參訪嘉賓關注。上官婉兒是武則天時期有“巾幗宰相”之名的內舍人，她的墓志內容補充了她在“唐隆政變”被殺後，由太平公主禮葬的相關信息。

