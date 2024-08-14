【
大
中
小
】 【
打 印
】
普京簽署法令批准成立俄羅斯聯邦海事委員會
http://www.CRNTT.com
2024-08-14 17:05:14
中評社北京8月14日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京13日簽署總統令，批准成立俄羅斯聯邦海事委員會。
根據總統令，俄總統助理帕特魯舍夫被任命為該委員會負責人。俄聯邦海事委員會將負責俄羅斯海軍的戰略發展、保護俄在北極的國家利益以及發展和支持俄海上活動。
帕特魯舍夫7月29日在一次會議上說，為加強協調國家海洋政策的落實，普京已決定成立海事委員會。成立該委員會的相關規定將在有關部門起草完成後提交總統批准。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄“進步MS－26”貨運飛船墜入太平洋
(2024-08-14 16:54:53)
俄羅斯別爾哥羅德州宣布進入緊急狀態
(2024-08-14 13:37:56)
俄高官：烏克蘭將對襲擊庫爾斯克感到後悔
(2024-08-14 13:31:28)
普京簽署法令批准成立俄羅斯聯邦海事委員會
(2024-08-14 12:51:27)
俄烏激戰庫爾斯克 華府續撥火
(2024-08-14 11:38:08)
烏軍進攻俄羅斯本土，局勢發展撲朔迷離
(2024-08-14 10:41:21)
澤連斯基：烏軍在俄庫爾斯克州攻勢仍在繼續
(2024-08-14 10:38:33)
普京下令：“將敵人趕出俄領土”
(2024-08-14 10:11:08)
“軍隊2024”論壇展示俄制“亮眼”武器
(2024-08-14 10:08:18)
敏感時刻，俄白防長討論“當前軍事政治形勢”
(2024-08-14 10:05:57)