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日本企業物價指數漲幅連續6個月同比擴大
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2024-08-14 17:00:53
中評社北京8月14日電／據新華社報導，日本央行13日公布的初步統計結果顯示，受能源補貼停止與日元貶值影響，今年7月日本企業物價指數同比上漲3.0%至123.1，漲幅連續6個月擴大。
日本政府7月停止了電力和城市燃氣補貼，加上日元疲軟對進口價格造成上漲壓力，7月日本企業物價指數漲幅環比有所上升。
企業物價指數反映的是企業間交易的商品價格水平，是日本衡量本國通貨膨脹水平的重要指標之一。
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