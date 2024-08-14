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東盟與中日韓先進製造業雲上對接會舉辦
http://www.CRNTT.com   2024-08-14 16:59:30


　　中評社北京8月14日電／據人民日報報導，13日，由廣西貿促會和建行廣西分行聯合主辦的“制創新機　　鏈就未來”東盟與中日韓（10＋3）先進製造業雲上對接會在南寧舉辦。本次對接會採用線上線下相結合的方式，為境內外百餘家來自新能源、新材料、機械裝備等領域先進製造業企業提供全球對接服務。

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