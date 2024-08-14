如何壯大技術經理人隊伍？

中評社北京8月14日電／據新華社報導，黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對“深化科技成果轉化機制改革”作出部署，其中專門提到“加強技術經理人隊伍建設”。



將科研成果轉化為現實生產力，中間往往要經歷漫長且複雜的對接、試錯和迭代過程。為讓更多成果加快從實驗室走向市場，技術經理人這一職業群體應運而生。



技術經理人是指在科技成果轉移、轉化和產業化過程中，從事成果挖掘、培育、孵化、熟化、評價、推廣、交易並提供金融、法律、知識產權等相關服務的專業人員，因此被形象地稱為科技與產業之間的“紅娘”。



“技術經理人作為連接創新鏈與產業鏈的關鍵紐帶，在高質量推動科技成果轉化中發揮著不可替代的作用。”科技部科技評估中心專家表示，加強技術經理人隊伍建設，對於促進科技成果資本化產業化、提升國家創新體系整體效能、實現高質量發展具有重要意義。



黨的十八大以來，我國加快推進專業化技術轉移人才和技術經理人隊伍建設，取得了積極成效。2022年，“技術經理人”這一新職業正式納入國家職業分類大典。



目前，超過10個省份將技術經理人納入職稱序列，許多省市將技術經理人才列入“十四五”緊缺人才開發目錄，北京、陝西、成都等省市出台了推動技術經理人隊伍建設的行動計劃、認定工作指引等專項政策。



與此同時，中國科協聯合人力資源社會保障部、科技部推進“科創中國”技術經理人培養體系建設，組織全國學會開展技術轉移轉化人才高級研修、技術經理人能力評價標準體系構建和試點評價、技術經理人初中高級教材編寫等工作。多所高校設立了技術轉移碩士學位點或開設技術轉移相關碩士培養項目，相關單位開展了不同等級的技術轉移人才專業化培訓，提升從業人員的專業能力。