為什麼要健全社會信用體系和監管制度

中評社北京8月14日電／據新華社報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出：“健全社會信用體系和監管制度。”社會主義市場經濟是信用經濟和法治經濟。健全社會信用體系和監管制度是現代經濟社會發展的重要基石，對於促進社會主義市場經濟健康發展、提升社會治理能力、增強國家競爭力具有重要意義。



近年來，我國社會信用體系日臻完善，守信激勵和失信懲戒制度基本形成，信用觀念逐步深入人心，知信、守信、用信意識不斷增強，信用在優化營商環境、促進金融服務實體經濟、提升政府治理和服務效能、弘揚社會主義核心價值觀等方面發揮了重要作用。與此同時，社會信用體系仍存在制度規則不夠統一、信用信息共享開放不足、守信激勵和失信懲戒機制不健全、市場化社會化應用不深、信用監管效能有待進一步提升等問題，需要進一步健全社會信用體系和監管制度，弘揚誠信文化，健全誠信建設長效機制，為經濟社會高質量發展提供基礎性支撐。



第一，這是構建高水平社會主義市場經濟體制的客觀要求。信用制度是市場經濟的基石，社會信用正在成為維繫市場經濟中各個主體之間經濟關係的重要紐帶。誠實守信是市場經濟的基本法則，良好的信用關係是激發經濟活力的重要基礎，也是促進國民經濟持續健康運行的基本保證。誠信是商品和服務大範圍流通交易、降低制度性交易成本的基本條件，貨暢其流、商行天下，靠的就是信用商譽。生產力水平越高，市場化程度越深，對社會信用的要求也越高，健全與高水平社會主義市場經濟體制相適應的社會信用體系和監管制度已成為當務之急。