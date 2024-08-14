京津冀發布區域協同地方標準87項

中評社北京8月14日電／據央視新聞報導，記者今天（14日）從市場監管總局召開的京津冀區域協同十周年標準化發展專題新聞發布會上獲悉：根據最新統計，北京市、天津市和河北省，在交通、衛生、環保、安監、商務、人力資源等重點領域發布區域協同地方標準87項，為京津冀區域協同發展提供技術支撐。



2018年，京津冀在全國率先發布實施區域協同地方標準《人力資源服務機構等級劃分與評定》《人力資源服務規範》系列標準，推動三地人力資源服務機構提供更高質量服務，打造京津冀人才流動樞紐。標準覆蓋了人力資源服務領域的求職招聘服務、職業指導服務、人力資源管理咨詢服務、流動人員管理服務等11個業態，涵蓋人才的選、育、用、留全服務流程。



在交通一體化方面，制定《電子不停車收費系統路側單元應用技術規範》《京津冀跨省市省級高速公路命名和編號規則》等區域協同地方標準10項，推進便捷通暢交通網建設，提升區域一體化運輸服務水平。



在生態環境保護方面，制定《液氨貯存使用單位環境風險防控技術規範》區域協同地方標準，引導液氨貯存使用單位加強環境風險管理、完善環境風險防控設施，從源頭預防和減少突發環境事件的發生。



在助力冬奧會、冬殘奧會方面，制定《綠色雪上運動場館評價標準》，作為國際上首部綠色雪上運動場館評價標準，填補了國內外相關標準空白。



在促進京津冀區域旅遊出行便捷、高質量方面，三地制定實施了《京津冀旅遊直通車服務規範》《京津冀自駕驛站服務規範》區域協同地方標準。作為區域性自駕服務標準，更好滿足三地自駕遊客在京津冀區域內的停車、休息、補給、餐飲、住宿等需求，引導京津冀地區自駕驛站提供高效優質的服務。