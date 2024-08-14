解鎖“三北”工程生態密碼

中評社北京8月14日電／據央視新聞報導，“三北”工程是中國啟動實施的第一個大型生態建設工程。經過40多年建設，“三北”工程已由單一的防護林體系建設轉變為山水林田湖草沙一體化保護和系統治理的綜合性生態工程。系列報導《走進實驗室看新質生產力》，今天跟隨總台記者走進位於遼寧撫順的中國科學院清原森林生態實驗站，感受科技在“三北”工程中發揮的巨大作用。



位於遼寧省撫順市遼東山區中的清原森林占地面積約2萬多畝，是“三北”防護林工程重要的水源涵養林區域。在這片深山中，幾棟紅頂白墻的小房子正是中國科學院清原森林生態實驗站的所在。6月初夏，當總台記者來到這裡，正趕上工作人員攜帶儀器設備上山，進行森林科研實地監測。穿過林間小路，在密林深處，三座巨大的金屬觀測塔矗立於眼前。



中國科學院清原森林生態實驗站工程師於豐源向記者介紹：“這三個觀測塔分別對應著不同的林形，像我們所在的1號塔對應的是典型次生林，另外還有兩個觀測塔對應的是蒙古櫟林和落葉鬆林，每個觀測塔高是50米。”



在每座觀測塔體的兩側都配有用於搭載運送儀器設備和進行激光雷達掃描的升降電梯。在設備間穿戴好安全帽和防滑手套後，於豐源和同事們一邊在地面布置用於定位的標靶球，一邊將激光雷達架設在升降梯上。



升降電梯是設備儀器的專屬，科研人員每次的實地監測則要去徒手攀爬50米高的監測塔。清原森林屬於典型的溫帶森林生態系統，是東北遼東地區重要珍稀瀕危物種栖息地和重要生態屏障區，聳立在密林中的三座監測塔是科研人員的“千里眼”和“順風耳”。