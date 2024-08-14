中國文旅消費市場釋放“熱力十足”新潛力

中評社北京8月14日電／據央視網報導，這個暑期，多地高溫持續，到東北去“避暑”成了不少人的選擇。為了方便旅客出行，近期，鐵路部門針對東北地區熱門旅遊城市及線路，推出了多種組合的旅遊計次票。下面，就讓我們跟隨記者的鏡頭，一票暢游長春、延吉、琿春三地。



記者來到了吉林省東北虎園，東北虎園位於山水相依、景色宜人的淨月潭腹地，是以散養東北虎為主的生態型野生動物公園。這裡除了威風凜凜的東北虎外，陽光開朗、憨態可掬的國寶大熊貓“初心”和“牧雲”也是這裡的“流量級明星”。進入暑期以來，這裡的日均遊客數量在1500人以上。



記者購買了長春—延吉—琿春再返回長春的三段行程的計次票。據記者瞭解，購買完計次票之後，可通過席位預約和直接刷證兩種使用方式，在9天有效期內，選擇乘坐這三段行程的任意時間任意車次的動車組列車二等座進行乘車，而且購買這個計次票，比單張購買車票整整節省了30元。隨後，記者踏上動車，前往本次旅途第二站——延吉。



幾乎每一位來到延吉旅遊的遊客都有一個“出片”的願望，想要“出片”，怎能不來延吉的“網紅牆”。每當夜幕降臨，舉起一杯刻著“延吉”的咖啡，走在延吉的城市街巷上，五彩斑斕的霓虹牌匾與城市的燈光交相輝映。



來延吉的第二站，記者迫不及待地來到了西市場，聽說這裡是“吃貨”的天堂，進來之後兩邊陳列的都是魷魚和明太魚的製品，非常豐富，也可以看到這裡是人山人海。如果逛累了，還可以在這邊吃一份水豆腐。



僅隔40分鐘的路程，記者就從延吉市來到了琿春市。琿春市是帝王蟹進口中國的第一站，是最大的帝王蟹進口集散地，很多遊客慕名而來。